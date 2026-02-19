Thorsten Fink: Hiçbir şey bitmiş değil!

Oyunun genelinde topun kendilerinde olduğunu aktaran Fink, "Çok etkili bir oyun sergiledik. Oyunun 3. bölgesinde de çok etkili olduk. Yani bugün takıma söylediğim her şeyi takım gerçekleştirdi. Sonuç olarak oynamış olduğumuz oyunda oyuncularım nasıl hissediyor ona göre değişiklikler yapacağız. Eğer forvette değişiklik gerekiyorsa onu yapacağız. Ndiaye bugün penaltı kaçırdı, bu tabii ki öz güvenle ilgiliydi. Mouandilmadji idmanlarda çok iyi ve onu Ndiaye'nin yerine oyuna koyduk. Hem ortada hem defansta çok iyi performans gösterdik. Takımın geri kalanında da iyi oyuncular olduğu için değişikliği geç yaptım ama bu oyundan oyuna değişebilir." diye konuştu.

Fink, kendi evlerinde bir maç daha yapacaklarını hatırlatarak, "Hiçbir şey bitmiş değil, öz güven için bu galibiyet çok önemli. Daha fazla yakalamış olduğumuz fırsatlar vardı ama Shkendija bizden önce kendi sahasında çok fazla maç kaybetmedi. Gol yemeden de maçı tamamlamak çok önemliydi. Ama play-off'ları geçmek için güzel bir fırsat yakaladık." diyerek sözlerini tamamladı.