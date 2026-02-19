Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Trabzon seni izliyor’ vaadiyle dolandırıldı
Giriş Tarihi: 19.02.2026

‘Trabzon seni izliyor’ vaadiyle dolandırıldı

Armağan YILMAZ Armağan YILMAZ
TFF 3. Lig'de İnegöl Kafkas forması giyen gurbetçi oyuncu Kürşat Babamoğlu, dolandırıcıların hedefi oldu. 24 yaşındaki futbolcu, 2023 yılında Orduspor'da oynarken kendisini menajer olarak tanıtan Serhat Y. ile tanıştı. Menajer, iddiaya göre Babamoğlu'na "Trabzonspor seni izleyip çok beğenmiş ancak bazı sportif eksikliklerin var. Yaz transfer dönemine kadar gidermen gerek" dedi. Serhat Y., ilerleyen süreçte futbolcuya 2 yıl boyunca fiziksel ve psikolojik antrenörlük yapacak hocayı bulduğunu, hesabına 9 bin Euro atmasını istedi. Babamoğlu, ilk etapta 6 bin Euro'yu (311 bin TL) şüpheli şahsın hesabına gönderdi. Kendisine sözde antrenör adı altında Youtube üzerinde antrenman videoları gönderildiğini fark etti. Dolandırıldığını anlayan futbolcu, savcılığın yolunu tuttu. Babamoğlu, Serhat Y. tarafından dolandırıldığını söyleyerek şikâyetçi oldu.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz