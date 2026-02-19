Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor!
Giriş Tarihi: 19.02.2026 10:14

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta yarın (20 Şubat cuma günü) oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

İHA
Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Hafta Çaykur Rizespor - Kocaelispor müsabakasıyla başlayacak. Bu hafta Lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş da Göztepe'yi ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor

21 Şubat Cumartesi

13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği
16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir
20.00 Konyaspor - Galatasaray

22 Şubat Pazar

13.30 Kayserispor - Antalyaspor
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
20.00 Beşiktaş - Göztepe

23 Şubat Pazartesi

20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz