Trendyol Süper Lig’de 23. hafta heyecanı başlıyor!

Trendyol Süper Lig'de 23. hafta heyecanı yarın, 21 Şubat Cumartesi, 22 Şubat Pazar ve 23 Şubat Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Hafta Çaykur Rizespor - Kocaelispor müsabakasıyla başlayacak. Bu hafta Lider Galatasaray, Konyaspor'a konuk olacak. Beşiktaş da Göztepe'yi ağırlayacak. Haftanın kapanış mücadelesinde ise Fenerbahçe evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Trendyol Süper Lig'de 23. hafta programı şöyle:
Yarın
20.00 Çaykur Rizespor - Kocaelispor
21 Şubat Cumartesi
13.30 Eyüpspor - Gençlerbirliği
16.00 Corendon Alanyaspor - RAMS Başakşehir
20.00 Konyaspor - Galatasaray
22 Şubat Pazar
13.30 Kayserispor - Antalyaspor
16.00 Gaziantep FK - Trabzonspor
20.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
20.00 Beşiktaş - Göztepe
23 Şubat Pazartesi
20.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa