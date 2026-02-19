Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda ilk maçlar oynandı!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 01:36

Samsunspor'un da yer aldığı UEFA Konferans Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda ilk maçlar geride kaldı.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak maçları oynandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında mücadele eden tek Türk temsilcisi Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımını 1-0 mağlup etti.

Kırmızı-beyazlı takıma galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji attı. Samsunspor'da Cherif Ndiaye ise 7. dakikada penaltı atışından yararlanamadı.

Samsunspor, rövanş karşılaşmasını 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacak.

İlk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

KuPS Kuopio (Finlandiya)-Lech Poznan (Polonya): 0-2

Zrinjski (Bosna Hersek)-Crystal Palace (İngiltere): 1-1

Sigma Olomouc (Çekya)-Lausanne (İsviçre): 1-1

Noah (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda): 1-0

Shkendija (Kuzey Makedonya)-Samsunspor: 0-1

Jagiellonia (Polonya)-Fiorentina (İtalya): 0-3

Drita (Kosova)-Celje (Slovenya): 2-3

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Rijeka (Hırvatistan): 0-1

