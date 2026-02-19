Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’dan 2 futbolcu haftanın ilk 11’inde!
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçları heyecanı geride kaldı. Oynanan maçlar sonrası haftanın ilk 11’inde Galatasaray’dan 2 isim yer aldı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 play-off turu ilk maçları heyecanı tamamlandı.

Oynanan maçlar sonrası haftanın en iyi ilk 11'i açıklandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus karşısında 5-2 galip gelen Galatasaray'dan 2 futbolcu, haftanın ilk 11'inde yer aldı.

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi ilk 11'inde tercih edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer alan futbolcular şu şekilde:

Kobel (Borussia Dortmund), Ryerson (Borussia Dortmund), Davinson Sanchez (Galatasaray), Burn (Newcastle United), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Tchouameni (Real Madrid), Gabriel Sara (Galatasaray), Tzolis (Club Brugge), Doue (Paris Saint Germain), Högh (Bodo Glimt), Gordon (Newcastle United).

