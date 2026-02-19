UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’dan 2 futbolcu haftanın ilk 11’inde!

Galatasaray forması giyen Gabriel Sara ile Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi ilk 11'inde tercih edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın ilk 11'inde yer alan futbolcular şu şekilde:

Kobel (Borussia Dortmund), Ryerson (Borussia Dortmund), Davinson Sanchez (Galatasaray), Burn (Newcastle United), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Tchouameni (Real Madrid), Gabriel Sara (Galatasaray), Tzolis (Club Brugge), Doue (Paris Saint Germain), Högh (Bodo Glimt), Gordon (Newcastle United).