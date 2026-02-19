Vanspor FK 3 puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Vanspor FK, evinde karşılaştığı Bodrum FK'yı 3-1'lik skorla yenerek, 3 puanı cebine koydu.
Stat: Atatürk
Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Harun Terin, Çağrıcan Pazarcıklı
Vanspor FK: Çağlar Şahin Akbaba, Naby Youssouf Oulare, Zan Jevsenak, Batuhan İşçiler (Güvenç Usta dk. 68), Medeni Bingöl, Jefferson (Traore dk. 80), Mehmet Özcan (Emir Bars dk. 79), Bekir Can Kara (Erdem Seçgin dk. 75), Santeri Hostikka, Kenneth Mamah, Ivan Cedrıc (Alper Emre Demirol dk. 74)
Yedekler: Muhammed Alperen Uysal, Servet Ölmez, Anıl Mehmet Sıddık Yıldırım
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mert Yılmaz (Yusuf Sertkaya dk. 82), İsmail Tarım (Furkan Apaydın dk. 70), Ali Aytemur, Cenk Şen, Mustafa Erdilman (Ege Bilsel dk. 63), Omar İmeri (Brazao dk. 63), Dıno Hotıc (Haqi Osman dk. 82), Ahmet Aslan, Taulan Sulejmanov, Ali Habeşoğlu
Yedekler: Rüzgar Mehmet Adıyaman, Gabrıel Obekpa, Sirozhiddin Astanakulov, Adem Metin Türk, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Goller: Jefferson (dk. 51, 65), Ivan Cedric (dk. 55) (Vanspor FK), İsmail Tarım (dk. 22) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Mehmet Özcan, Bekir Can Kara (Vanspor FK), Mustafa Erdilman, Brazao (dk. 77) (Bodrum FK)