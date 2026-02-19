Vazgeçmem senden

Trabzonspor
Teknik Direktörü Fatih Tekke
, son haftalarda kadroda çok fazla değişiklik yapmıyor. Sezon başından itibaren toplamda 28 farklı futbolcu, bordo-mavililerin oynadığı karşılaşmalarda forma giydi. Bazıları sadece birer maçta görev alırken, diğerleri neredeyse tüm maçlarda şans buldu. Bu oyuncular arasında sakatlığı nedeniyle 1 maç kaçıran savunma oyuncusu Arseniy Batagov ilk sırada yer aldı.
Teknik heyetin vazgeçilmezi olan Ukraynalı stoper, şu ana kadar 26 maçta görev aldı.
Batagov'u, Wagner Pina ve Felipe Augusto 25'er müsabakayla takip etti. Batagov toplamda 2 bin 216 dakika sahada kalarak bu alanda kendisine en yakın olan Pina'dan 200 dakika fazla süre almayı başardı.