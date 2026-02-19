Vitor Pereira’dan Fenerbahçe’ye geri dönüş cevabı! ’Bilemezsiniz’

Oyuncu kalitesine çok güvendiğini aktaran Pereira, şöyle devam etti:

"Bu güvenle alakalı bir şey. Oyuncularıma da söyledim. Futbol günün sonunda kazanıp kendimizle gurur duymakla alakalı. Kendinizle ilgili ifade ettikleriniz 'oraya gidip de ben buyum işte ve kendimi gösteriyorum' dediğinizde sonucu kontrol edemezsiniz tabi ama sahada yaptığımızı güvenimizi kontrol edebiliriz. En önemli şey de budur, işte bu farklılıktı. Maça başlayış şekilleri bu taktikle alakalı bir şey değil, bu mental bir durum. Onlardan mental olarak hazır olmalarını istemiştim. Bir mesaj göndermeliydik ve takım mental olarak bunu yapmaya hazır olmalıydı. Şu an ilk yarıyı oynadık, bir sonraki maç zor olacak. Ona da mental olarak hazır olmalıyız."

Harika bir ilk yarı oynadıklarını aktaran Pereira, "Bu sıkışık takvimde bir sonraki maçımız önümüzdeki haftalar önemli tabi ama oyunculara vermek istediğim mesaj şuydu. Herkesin hazır olması gerekiyor. Her zaman aynı oyuncularla oynayamazsınız, o zaman enerji kaybeder istediğimiz seviyede oynayamayız. Sarı katları da beklemeniz gerekiyor, ön görmeniz önemli. Kart sınırında oyuncular da vardı ve onları çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.