Yürümüyoruz uçuyoruz!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest ile oynayacakları Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçı öncesi basının karşısına çıktı. Tecrübeli hocanın, zorlu fikstürde 19 bin kilometre yol gidileceği ve rotasyon yapılıp yapılmayacağı sorusuna cevabı esprili oldu: "Deplasmanlara yürüyerek değil uçakla gideceğiz sonuçta. Oyunculara dinlenme süreleri, uyku süreleri vereceğiz. Kısıtlı zaman ve koşturmaca içindeyiz ama bizim gücümüz var."

F.BAHÇE'DE ÇOK RAHAT VE MUTLUYUM

İtalyan çalıştırıcı, "Uzun yıllar Fenerbahçe'de kalmak ister misiniz" sorusuna "Fenerbahçe'de çok rahatım. Kulübe karşı sevgi doluyum. Taraftarlara karşı da... Bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Şimdi Forest, sonra Kasımpaşa, yoğun bir fikstür var. Oradaki ilk maçta puan kaybetmiştik. Sonra tekrar Forest, ardından Antalya, sonra tekrar Gaziantep. Orada da önemli bir kupa maçı var. Her maç önemli. İlk öncelik hoca değil, ben değilim, Fenerbahçe'nin maçları kazanması. Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. Fenerbahçe'de çok mutluyum" yanıtını verdi.

RAKİPLER İÇİN ÖNGÖRÜLEMEZ OLDUK

Trabzonspor maçındaki '4-3-1-2' anlayışının bu maçta da devam edip etmeyeceği sorusunu, "Oyuncularım farklı sistemde oynayabiliyor. Elimizdeki oyuncular, rakibe göre değişebilir. Takımımızda bu kalite var. Artık rakipler için daha öngörülemez bir takım olduk. Bir dahi olmaya gerek yok, çok fazla iyi orta saha oyuncumuz var. Hocanın işi, takımı ve en iyi oyuncuları bir araya getirmektir. Benim işim bu. Uzun süre 4-4-2 oynadık, 3-5-2 oynayabiliriz. Bazı durumlarda 3'lü de oynayabiliriz. Bu bizi tahmin edilemez bir takım yapıyor, bu çok önemli" şeklinde cevapladı.

SIFIR HATA OLMAZSA CEZALANDIRIRLAR

Fenerbahçe'nin hocası, Avrupa'da sonuna kadar gitmek istediklerini de belirtip şu ifadeleri kullandı: "Ne kadar şansımız olduğunu bilmiyorum, ister yüzde 90 olsun ister yüzde 10 olsun, her şeyimizi vermeliyiz. Bu bizim için bir şey değiştirmiyor. Biz her maçı bir final olarak görüyoruz. Bu karşılaşma için yaklaşımımız kazanmak ve sıfır hata olmalı. Aksi olursa bizi cezalandırırlar. İlk saniyeden itibaren sahaya odaklanmış olmalıyız."



İŞTE O FİKSTÜR

BUGÜN....... Nottingham

23 Şubat.... Kasımpaşa

26 Şubat.... Nottingham (d)

1 Mart........Antalya (d)

4 Mart.........G.Antep (d-ZTK)

8 Mart........Samsunspor

15 Mart...... Karagümrük (d)

19 Mart...... Gaziantep

'KİMLİK OLUŞTURUYORUM'

F.BAHÇE'NIN eski, Nottingham Forest'in ise yeni teknik direktörü olan Vitor Pereira da basın toplantısında şöyle konuştu: "Bu ülkede, bu kulüpte iki kere bulundum. Ailem de buradaydı. Harika maçlar oynadık. F.Bahçe ile özel bir bağım var. Karmaşık duygular içerisindeyim. Ama tabii ki kazanmak istiyorum. Benim için burada bulunmak ve tutkuyla oynayan bir takımla karşılaşmak büyük bir keyif. Oynamayı sevdiğim bir taktik var ama iki günde bir takımın taktiğini değiştiremezsin. Fakat ilk günden bir kimlik oluşturmaya çalıştım. Oyuncular da bu fikirle önemli olabileceklerini düşünürlerse hedeflerimize ulaşabiliriz."

SIRA MATADOR'DA

Fenerbahçe'de kariyerinin en skorer sezonlarından birini yaşayan Asensio, 12 gol ve 9 asistlik performansıyla dikkat çekiyor. Ancak tüm golleri ve asistleri ligde geldi. Matador, Avrupa Ligi'nde sessiz. İspanyol yıldızın Avrupa Ligi'ndeki 7 maçta golü ve asisti bulunmuyor. Asensio, Nottingham karşısında bu şanssızlığı bitirmek istiyor.