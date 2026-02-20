Galatasaray, Süper Lig’de Konyaspor’a konuk olacak

SÜPER LİG'İN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de 18 takım arasında en golcü ekip olarak dikkati çekiyor.

Ligde 22 müsabakada 55 kez fileleri havalandıran sarı-kırmızılı ekip, bu alanda en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 4 gol fark atarak zirvede yer aldı. "Cimbom" savunma anlamında ise yediği 15 golle, Göztepe'nin (12) ardından en az gol yiyen takım konumunda.

Galatasaray, +40 averajla lig tarihinde 22. maçlar itibarıyla en yüksek gol averajını yakaladığı sezonu geçiriyor.

ICARDI, GOL KRALLIĞI YARIŞINDA ZİRVEYE YAKLAŞMAYA ÇALIŞACAK

Sarı-kırmızılı ekipte son lig maçında "hat-trick" yapan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, gol krallığı yarışında zirveye yaklaşmak için mücadele edecek.

Uzun bir sakatlıktan çıkan ve yeni yeni forma giren Icardi, ligin 22. haftasındaki ikas Eyüpspor mücadelesinde 3 gol birden attı. Ligde toplamda 13 gole ulaşan 33 yaşındaki santrfor, 16 golle zirvede yer alan Trabzonsporlu Paul Onuachu ile 15 gollü RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov'u yakalamaya çalışacak.

OSIMHEN YENİ SERİ PEŞİNDE

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Süper Lig'de yeni bir gol atma serisi yakalamayı hedefliyor.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 16, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7 olmak üzere 23 resmi maça çıktı. Ligde 9 kez fileleri havalandıran 27 yaşındaki santrfor, "Devler Ligi"nde ise 6 kez tabelayı değiştirdi.

Yıldız golcü, Trendyol Süper Lig'de 15. haftada 2 gol attığı Samsunspor mücadelesiyle başlayan süreçte sırasıyla süre aldığı Hesap.com Antalyaspor, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Zecorner Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında birer kez ağları sarstı. Ligdeki 5 maçlık gol atma serisi 22. haftadaki ikas Eyüpspor mücadelesiyle sona eren Osimhen, Konyaspor maçında yeni bir serinin başlangıcını yapmaya çalışacak.

BURUK, MESLEKTAŞI PALUT'A HİÇ YENİLMEDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Buruk, Başakşehir'in başında 2, Galatasaray'ın başında ise 6 kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 1, Çaykur Rizespor'a ise 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamını Okan Buruk'un öğrencileri kazandı.

Buruk'un takımları söz konusu maçlarda 22 kez fileleri havalandırırken, Palut'un öğrencileri 5 kez gol sevinci yaşayabildi.

GALATASARAY'DA HÜCUM OYUNCULARININ YILDIZI PARLIYOR

Sarı-kırmızılı ekipte hücum oyuncularının yüksek performansı dikkati çekiyor.

İyi geçirdiği sezonda ara transferde kadrosunu 5 oyuncuyla güçlendiren Galatasaray, derinlikli ve geniş bir kadro yapısına ulaştı. "Cimbom" hücumda Mauro Icardi ve Victor Osimhen'in haricinde Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Leroy Sane, Noa Lang ve Gabriel Sara'dan ciddi skor katkısı aldı.

Bu sezon yapılan resmi maçlar dikkate alındığında Icardi ve Osimhen'den 15'er gol katkısı alan Galatasaray'da Barış Alper ve Yunus sekizer, Sara ve Sane altışar, Eren Elmalı 4, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Lucas Torreira, İlkay Gündoğan ve Noa Lang ikişer, Abdülkerim Bardakcı, Roland Sallai ve Sacha Boey ise birer kez fileleri havalandırdı.