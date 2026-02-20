Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına hazır!
Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına hazır!

Natura Dünyası Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda ikas Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bitirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenman, ısınmaya yönelik koordinasyon ve sprint çalışmasıyla başladı.

Teknik direktör Levent Şahin yönetimindeki idman, gruplar halinde koordinasyon ve çabukluğa yönelik oyunla devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-siyahlılar, taktik ve duran top organizasyonlarıyla antrenmanı tamamladı.

Başkent ekibinde cezalı oyuncu bulunmazken, tedavileri devam eden Oğulcan Ülgün, Sekou Koita ve Henry Onyekuru'nun maç kadrosunda yer almayacağı bildirildi.

