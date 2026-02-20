Konyaspor ile Galatasaray 50. randevuda





DEPLASMAN KARNESİ

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon deplasmanda 10 maça çıktı. Sarı-kırmızılılar oynadığı bu mücadelelerde 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1mağlubiyetle 25 puan topladı ve bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Aslan dış sahada son olarak oynadığı Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi.



ŞUBAT AYINDAKİ ŞU ANA KADAR OYNADIĞI 5 MAÇI DA KAZANDI

Şubat ayında 3 kulvarda mücadele eden Galatasaray, yoğun fikstürden geçiyor. Sarı-kırmızılar, bu dönemde şu ana kadar Süper Lig'de 3, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er olmak üzere toplam 5 maça çıktı ve hepsinden galip ayrıldı. Cimbom, şubat ayı sonuna kadar ligde Konyaspor ve Alanyspor ile, Şampiyonlar Ligi rövanşında da Juventus ile oynayacak.



LİGİN EN GOLCÜ TAKIMI

Galatasaray, Süper Lig'de hücum istatistiklerinde de zirvede yer alıyor. Sarı-kırmızılılar ligde oynadığı 22 müsabakada rakip fileleri 55 kez havalandırdı ve ligin en golcü takımı olarak bulunuyor. Cimbom, yediği 15 golle de Göztepe'nin ardından en az gol yiyen ikinci takım konumunda. Aslan ayrıca +40 ile de en iyi averaja sahip takım.



LİGDE EN ÇOK MAURO ICARDI ATTI

Süper Lig'de Galatasaray'ın attığı gollerde Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ön plana çıktı. Icardi, rakip fileleri 13 kez havalandırdı ve bu alanda takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 9, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz 6'şar, Gabriel Sara ve Yunus Akgün 5'er, Eren Elmalı 3, İlkay Gündoğan 2, Lucas Torreira, Davinson Sanchez ve Roland Sallai de 1'er gol kaydetti. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında Fatih Kurucuk, Kayserispor karşılaşmasında Aaron Opoku ve Eyüpspor mücadelesinde de Jerome Onguene kendi kalesine attı.



ABDÜLKERİM BARDAKCI SARI KART SINIRINDA

Galatasaray'da, Konyaspor maçı öncesinde Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Bardakcı, sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Corendon Alanyaspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.



OKAN BURUK İLE İLHAN PALUT, 9. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, bugüne kadar 8 kez karşılaştı. Geride kalan mücadelelerde Buruk; Galatasaray ve Başakşehir'i, Palut ise Göztepe, Konyaspor ve Rizespor'u çalıştırıyordu. Oynanan 8 maçta Okan Buruk'un ekipleri 7 galibiyet alırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.



BERKAN KUTLU, GALATASARAY'A KARŞI

Konyaspor'un bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez oynayacak. Kutlu, 2021 yılında Alanyaspor'dan, sarı-kırmızılılara transfer olurken, burada geçirdiği süreçte şampiyonluklar kazandı.

