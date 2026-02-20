Samsunspor turu cebine koydu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlıların yeni hocası Thorsten Fink ilk sınavında Avrupa'dan 1-0'lık galibiyetle döndü. 5. dakikada Assoumou, ceza sahasına girer girmez yerde kalınca hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ndiaye, kötü bir vuruşla topu üstten auta gönderdi. 39. dakikada Makoumbou'nun pasında topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta yolladı. 65'te Mendes'in ortasında Ndiaye kafayı vurdu, kaleci iki hamlede topu kontrol etti. 72'de oyuna giren Samsun'un golcüsü Mouandilmadji 5 dakika sonra sahneye çıkıp galibiyeti getirdi ve tur kapısını açtı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat Perşembe saat 20.45'te Samsun'da oynanacak.



EVİMİZDE GİBİYDİK!

ÜSKÜP'TEKİ karşılaşmaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen taraftarlar tribünleri doldurdu. Kırmızı-beyazlı yaklaşık 2 bin futbolsever 90 dakika tam destek verdi. Stadyumda çok az sayıda Shkendija taraftarı vardı.