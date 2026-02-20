Sepp Piontek hayatını kaybetti

A Milli Takım'ın (1990-93) ve Bursaspor'un (1993) eski teknik direktör Sepp Piontek 85 yaşında hayatını kaybetti. Alman hoca, Ay-Yıldızlıları 3 yıl çalıştırırken sonrasında yardımcısı Fatih Terim'in göreve gelmesiyle EURO 96'ya katılan takımın temellerini atmıştı. Piontek, 1979-90 yılları arasında ise Danimarka'yı çalıştırırken 1992'de Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak tüm tarihin en ilginç zaferlerinden birine imzasını atmıştı. TFF yaptığı açıklamada, "Piontek'in vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, yakınları ile Almanya Federasyonu ve Danimarka Federasyonu'na başsağlığı dileriz" dedi. 5 Mart 1940'ta Almanya'nın Breslau kentinde doğan ve stoper olarak Werder Bremen'de 12 sezon sahaya çıkan Piontek, teknik direktör olarak Werder Bremen, Düsseldorf, Haiti, St. Pauli, Danimarka, Türkiye, Bursaspor, Aalborg, Silkeborg ve Grönland'ı çalıştırdı.





3-5-2'nin mucidi!

PİONTEK, 11 yıllık Danimarka kariyerinde 3-5-2 sistemini takımına oynatırken tarihte ilk kez Vikingleri 1986'da Dünya Kupası'na götürdü, 1984 Avrupa Şampiyonası'nda ise yarı final oynattı. Türkiye'nin başında da aynı formasyon ile çalışan Piontek, Fatih Terim'in de Türk futbolunun altın çağlarını yaşatan çıkışında büyük pay sahibiydi.