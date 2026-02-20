Trabzonspor’da Zubkov sevinci!

Trabzonspor'da sakatlığı geçen Zubkov'un bu hafta sonu deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alma ihtimali oldukça yüksek.

29 yaşındaki kanat oyuncusunun dönüşü, en çok kısıtlı kadro nedeniyle sahaya süreceği 11'de değişiklik yapmakta zorlanan teknik direktör Fatih Tekke'yi sevindirdi. 48 yaşındaki hocanın, sağ kanadı yeniden Zubkov'a emanet ederek, Onuachu'yu daha fazla topla buluşturmayı hedeflediği öğrenildi.

AUGUSTO GOLE ODAKLANDI

Karadeniz devinin, Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, Gaziantep FK karşılaşmasına kilitlenmiş durumda.

Önceki gün 22. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutlayan futbolcu, Gaziantep FK karşısında dört maçlık gol özlemine son verme dileğinde bulundu.