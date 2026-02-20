Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'da Zubkov sevinci!
Giriş Tarihi: 20.02.2026 09:42

Trabzonspor'da Ukraynalı yıldız Zubkov'un sakatlıktan dönüşü, Gaziantep FK sınavı öncesi hocası Fatih Tekke’nin yüzünü güldürdü

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor'da sakatlığı geçen Zubkov'un bu hafta sonu deplasmanda Gaziantep FK ile oynanacak maçta ilk 11'de yer alma ihtimali oldukça yüksek.

29 yaşındaki kanat oyuncusunun dönüşü, en çok kısıtlı kadro nedeniyle sahaya süreceği 11'de değişiklik yapmakta zorlanan teknik direktör Fatih Tekke'yi sevindirdi. 48 yaşındaki hocanın, sağ kanadı yeniden Zubkov'a emanet ederek, Onuachu'yu daha fazla topla buluşturmayı hedeflediği öğrenildi.

AUGUSTO GOLE ODAKLANDI

Karadeniz devinin, Brezilyalı oyuncusu Felipe Augusto, Gaziantep FK karşılaşmasına kilitlenmiş durumda.

Önceki gün 22. yaş gününü takım arkadaşlarıyla kutlayan futbolcu, Gaziantep FK karşısında dört maçlık gol özlemine son verme dileğinde bulundu.

