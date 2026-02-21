Adil Demirbağ: Gol atacağımı hissetmiştim!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray karşısında 2-0 kazanan Konyaspor'da kaptan Adil Demirbağ açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Adil Demirbağ, "İnanılmaz bir şey, taraftarlarımızı mutlu etmek. Galibiyetle onları evine göndermenin ötesi yok. Bizden daha mutlusu yok. Çok önemliydi, uzun zamandır kazanamıyorduk. Özeleştirimizi yaptık, birbirimizle konuştuk. Konyaspor'u hak ettiği yerlere getireceğiz. Çok üzüldük, sevinme sırası bizde" dedi.
Kaptan olarak sahaya çıkmasıyla ilgili Adil Demirbağ, "Şu ana kadar ikinci kaptandım, birinci kaptan oldum, yönetimimize teşekkür ediyorum. Altı sezondur buradayım, Konya'yı ve Konyaspor'u iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım" sözlerini dile getirdi.
Attığı gole dair soruya Adil Demirbağ, "Bugün gol atacağımı hissetmiştim ve sevincimi de böyle yapacağım demiştim. 'Kafama taç koyacağım' demiştim. Bir manası yok ama arkadaşlarıma öyle dediğim için yaptım" cevabını verdi.