Adil Demirbağ: Gol atacağımı hissetmiştim!

Kaptan olarak sahaya çıkmasıyla ilgili Adil Demirbağ, "Şu ana kadar ikinci kaptandım, birinci kaptan oldum, yönetimimize teşekkür ediyorum. Altı sezondur buradayım, Konya'yı ve Konyaspor'u iyi biliyorum. Elimden geleni yapacağım" sözlerini dile getirdi.

Attığı gole dair soruya Adil Demirbağ, "Bugün gol atacağımı hissetmiştim ve sevincimi de böyle yapacağım demiştim. 'Kafama taç koyacağım' demiştim. Bir manası yok ama arkadaşlarıma öyle dediğim için yaptım" cevabını verdi.