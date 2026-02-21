Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Blaz Kramer: Türkiye’nin tamamı kazanacağımıza inanmıyordu!
Giriş Tarihi: 21.02.2026 22:25

Konyasporlu futbolcu Blaz Kramer, Galatasaray maçından sonra konuştu.

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor, Galatasaray karşısında 2-0 galip geldi. Konyasporlu futbolcu Blaz Kramer, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Blaz Kramer, "İnanılmaz bir galibiyet. Onlara şans tanımadık ve kazandık. Türkiye'nin tamamı, bugün bizim kazanacağımıza inanmıyordu. Biz savaştık, camia olarak inandık ve galip geldik. Savaşan tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Yönetimimize verdiği destekten ötürü teşekkür ediyorum. 3 puandan çok daha ötesi oldu. Böyle bir takıma karşı kazandığımız için mutluyuz" dedi.

Yeni saç stiline dair soruya Blaz Kramer, "Saç rengimi değiştirme kararı vermiştim bu maç için. Şanslı bir renk oldu. Umarım bu şekilde uğurlu devam eder. Yeni saç rengim şans getirdi" cevabını verdi.

