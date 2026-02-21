Deniz Türüç’ten Galatasaray maçı sözleri!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray karşısında 2-0 galip gelen Konyaspor'da Deniz Türüç açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Deniz Türüç, "Bizim adımıza çok güzel oldu. Böyle güzel taraftar ve dolu stat önünde iyi bir galibiyet oldu. Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Galatasaray'a topu verdik ama baskı ile birlikte onları geri ittik. Uzun ve hatalı toplara, zor duruma bıraktık. İlk yarı atamadık ama bizim takımda kaliteli ayaklar var, bunu bildiğimiz için inanmayı bırakmadık. Dolayasıyla kazandık" dedi.

Taraftara mesaj gönderen Deniz Türüç, "Konya halkına şunu söylemek istiyorum, bu stat böyle dolduğu zaman enerjimiz artıyor. Hayırlı olsun, bunun devamı gelecek. Başakşehir maçında da kazanmak için sahada olacağız" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç son olarak şu sözleri dile getirdi:

"33 yaşındayım güzel ve kötü tarafları var. İlhan Palut ile çok iyi ilişkimiz var. Konya'da büyük başarı elde etmiş, efsanemiz olarak hatırlıyoruz ve değerlendiriyoruz. Her maç iyi oynayamayabilirsiniz ama kötü mücadele edemezsiniz. 11 final maçımız kaldı."