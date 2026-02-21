Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Esenler Erokspor deplasmanda 3 golle güldü
Giriş Tarihi: 21.02.2026 15:57

Esenler Erokspor deplasmanda 3 golle güldü

Trendyol 1. Lig’in 27. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK'yi 3-0 mağlup etti.

AA
Esenler Erokspor deplasmanda 3 golle güldü
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Esenler Erokspor, deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile karşılaştı. Mücadeleyi İstanbul ekibi 3-0 kazandı.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Erdem Mertoğlu, Kemal Elmas, Ömer Yasin Gezer

Alagöz Holding Iğdır FK: Muhammet Taha Tepe, Robin Yalçın, Soares, Alim Öztürk (Dk. 69 Güray Vural), Fofana, Bacuna (Dk. 46 Maruis Doh), Bruno (Dk. 46 Fode Koita), Loshaj (Dk. 46 Ryan Mendes), Doğan Erdoğan, Atakan Rıdvan Çankaya (Dk. 76 Ahmet Emin Engin), Gökcan Kaya

Esenler Erokspor: Osman Ertuğrul Çetin, Mikail Okyar, Ryan Jack (Dk. 61 Ömer Faruk Beyaz), Hamza Catakovic (Dk. 71 Kayode), Faye, Onur Ulaş, Nzaba, Recep Niyaz (Dk. 78 Alper Karaman), Enes Alıç, Hayrullah Bilazer, Amilton (Dk. 71 Berat Luş)

Goller: Dk. 10 Hamza Catakovic, Dk. 54 Faye, Dk. 80 Nzaba (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Alim Öztürk, Dk. 43 Atakan Çankaya, Dk. 90 Soares (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 64 Recep Niyaz (Esenler Erokspor)

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler Erokspor deplasmanda 3 golle güldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz