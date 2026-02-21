Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gabriel Sara: Bu durumdan rahatsızız!
Giriş Tarihi: 21.02.2026 22:28

Gabriel Sara: Bu durumdan rahatsızız!

Galatasaraylı futbolcu Gabriel Sara, Konyaspor maçından sonra konuştu.

Gabriel Sara: Bu durumdan rahatsızız!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Gabriel Sara, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor" dedi.

Tarihi Juventus zaferi sonrası Konya'da mağlup olmalarının hatırlatılması sonrası Gabriel Sara, "Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz" sözlerini dile getirdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gabriel Sara: Bu durumdan rahatsızız!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz