Gabriel Sara: Bu durumdan rahatsızız!

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Gabriel Sara açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı değerlendiren Gabriel Sara, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Onlar daha çok istediler. Kazanmak istediler ve hak ettiler. Maç kendi kendini anlatıyor" dedi.

Tarihi Juventus zaferi sonrası Konya'da mağlup olmalarının hatırlatılması sonrası Gabriel Sara, "Anlatması zor... Çarşamba çok iyi bir gündü. Rahatsızız bu durumdan. Sorumluluk almalı ve düzeltmeliyiz. Çarşamba ve cumartesi çok iyi maçlar çıkarıp, hatalardan ders almalı ve yolumuza galibiyetlerle devam etmeliyiz" sözlerini dile getirdi.