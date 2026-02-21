Galatasaray’da Okan Buruk’tan olay sözler! ‘Futbol adına bir utanç’

Galatasaray gibi oynamadıkları için kaybettiklerini vurgulayan Okan Buruk, "Konyaspor'u tebrik ediyorum. Rakibimizi kutlamak istiyorum. Biz yeteri kadar iyi olsak, 1-2 golümüz de verilmese biz yine kazanırdık. Biz Galatasaray gibi oynamadığımız için kaybettik" sözlerini dile getirdi.

Kazanmak için daha iyi olmaları gerektiğini belirten Okan Buruk, "Kritik bir hata, özellikle maç 0-0'ken. Bizim adımıza üzücü bir hata. Hakem kötü yönetse, hakem her şeyi aleyhimize yapsa da kazanmamız gerekiyordu. Her şeyi göz önüne almalıyız bundan sonra. Kazanmak için daha iyi olmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.