Galatasaray’da Okan Buruk’tan Victor Osimhen açıklaması!

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Öz güvenlerinin yüksek olduğunu belirten Okan Buruk, "Juventus maçları sonrası zordur. Ancak, şöyle bir avantajımız var, bugünkü kadroda oyuncu sayısının çokluğu ve aynı kalitede oynayacak oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle değişim yapabiliyoruz. Birçok oyuncu taze. İçeride çok önemli bir yarış var. Öz güvenimiz yüksek. Ayaklarımızın da yere basması önemli, hem bugün hem Çarşamba" dedi.