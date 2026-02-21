Galatasaray’da Okan Buruk’tan Victor Osimhen açıklaması!

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında sahaya çıkacak Galatasaray'da Okan Buruk açıklamalarda bulundu.
Öz güvenlerinin yüksek olduğunu belirten Okan Buruk, "Juventus maçları sonrası zordur. Ancak, şöyle bir avantajımız var, bugünkü kadroda oyuncu sayısının çokluğu ve aynı kalitede oynayacak oyuncu sayısının çokluğu nedeniyle değişim yapabiliyoruz. Birçok oyuncu taze. İçeride çok önemli bir yarış var. Öz güvenimiz yüksek. Ayaklarımızın da yere basması önemli, hem bugün hem Çarşamba" dedi.
Süper Lig'deki puan farkıyla ilgili konuşan Okan Buruk, "Ligde öndeyiz ama puan farkını kaybetmek istemiyoruz. Avrupa'da aldığımız sonuçla 3 kulvarda gitmemizi sağlayacak" sözlerini dile getirdi.
Victor Osimhen'in sakatlık durumuna dair soruya Okan Buruk, "Eksiğimiz Osimhen, dizinde ağrısı vardı, riske etmek istemedik. Daha önce böyle bir ağrıda oynattık. Bugün ağrısının çok olduğunu söyleyince risk almadık. Yorgun oyuncular vardı. Değişiklikler yaptık" cevabını verdi.