Galatasaray’daki kayıp sonrası İlkay Gündoğan için Arda Güler örneği! ’Ayıp’

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor deplasmanında sahaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Konya'da oynanan maçtan 2-0 mağlup ayrıldı.

Galatasaray'ın zirve yarışındaki kritik puan kaybı Libero TV'de değerlendirildi.

Kritik maçın ardından Fırat Aydınus, Alp Özgen ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında yorumlarda bulundu. Mehmet Özcan ise Konya'dan telefon bağlantısı ile yayına katkı verdi.

Fırat Aydınus, maça dair kritik hakem pozisyonlarını sadece Libero TV'de değerlendirdi.

Serkan Korkmaz, İlkay Gündoğan'la ilgili şu sözleri dile getirdi:

"Çok ayıp, özür dilerim ayıp. Mesela genç Arda Güler'e Real Madrid'de bunu yaparsın. 2-0 öndesindir, 'bu çocuk da oynasın' dersin. Şu anki Arda'ya da yapamazsın. Yapıldığında da hepimiz ayıpladık, koskoca Ancelotti'yi. İlkay Gündoğan kötü oynamış olabilir, belki Süper Lig'in kalan son 5 maçını İlkay'la kurtaracaksın. Nereden biliyorsun? Şu dakikadan sonra bence İlkay'dan hiçbir şey beklemesinler."

G.SARAY 11'İNDE 6 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynadıkları Juventus maçının 11'ine göre yeşil-beyazlılar karşısında 6 değişiklikle sahaya çıktı.

Buruk; Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Victor Osimhen'in yerine Sacha Boey, Wilfried Singo, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'ye görev verdi.

SINGO 19 MAÇ SONRA 11'DE

Galatasaray'da Wilfried Singo, Konyaspor maçında 11'de başladı. Son olarak 22 Kasım 2025 tarihinde Tredyol Süper Lig'in 13. haftasında RAMS Park'ta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinde 11'de görev alan Singo, bu müsabakada yaşadığı sakatlığının ardından uzun bir süre sahalardan uzak kaldı.

25 yaşındaki futbolcu, Konya karşılaşmasıyla da 19 maç sonra 11'de görev aldı. Okan Buruk, Wilfried Singo'yu Abdülkerim Bardakcı ile birlikte stoper olarak oynattı.

SALLAI HÜCUMDA GÖREV ALDI

Teknik Direktör Okan Buruk, Macar futbolcu Roland Sallai'ye bu maçta hücum bölgesinde görev verdi. Sarı-kırmızılıların sağ bekte yaşadığı sıkıntıdan dolayı burada forma giyen ve önemli performans sergileyen Sallai, Konyaspor maçında sol kanatta başladı.