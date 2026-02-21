Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gazze’ye 50 futbol sahası ile 20 bin kişilik dev stat
Giriş Tarihi: 21.02.2026

Gazze’ye 50 futbol sahası ile 20 bin kişilik dev stat

Gazze’ye 50 futbol sahası ile 20 bin kişilik dev stat
  • ABONE OL
FIFA, Gazze'deki futbol faaliyetlerini geliştirmek için stadyumlar ve tesisler inşa edileceğini duyurdu. FIFA'dan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Trump öncülüğünde Gazze için oluşturulan "Barış Kurulu" ile, futbolun gücünden yararlanarak uluslararası liderlerden ve kurumlardan aktif olarak yatırım çekmek amacıyla tarihi bir ortaklık anlaşması imzalandı" denildi. FIFA Başkanı Gianni Infantino tarafından imzalanan anlaşmanın Gazze ve Filistin'e dünya standartlarında altyapı ve sürdürülebilir ekonomik fırsatlar sunan uzun vadeli bir çerçeve oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, "Okulların ve yerleşim alanlarının yakınında olacak 50 tane FIFA Arena mini sahası, beş büyük saha, son teknolojiye sahip bir FIFA Akademisi ve 20.000 kişilik yeni bir ulusal stadyum yapılacak" ifadeleri kullanıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze’ye 50 futbol sahası ile 20 bin kişilik dev stat
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz