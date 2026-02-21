Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği deplasmanda 3 puana hasret
Giriş Tarihi: 21.02.2026 16:32 Son Güncelleme: 21.02.2026 16:33

Gençlerbirliği deplasmanda 3 puana hasret

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'nin dış saha maçlarındaki 3 puan özlemi sürüyor.

AA
Gençlerbirliği deplasmanda 3 puana hasret
  • ABONE OL

Ligin 23. haftasında ikas Eyüpspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan başkent ekibi, bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 18 Ekim 2025'te Beşiktaş karşısında aldı. Kayserispor ve Kasımpaşa ile berabere kalan kırmızı-siyahlılar, diğer deplasman maçlarından puansız ayrıldı.

Bu sezon iç sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Gençlerbirliği, deplasmanda ise aynı başarıyı gösteremedi. Başkent temsilcisi, dış sahada oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 5 puanda kaldı.

Kırmızı-siyahlılar, topladığı 5 puanla Fatih Karagümrük'ten sonra ligde dış sahada en kötü performans sergileyen takım konumunda yer alıyor.

Öte yandan başkent ekibinin yeni teknik direktörü Levent Şahin ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği deplasmanda 3 puana hasret
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz