İlhan Palut’tan Galatasaray galibiyeti yorumu!

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray karşısında 2-0 kazanan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren İlhan Palut, "Galatasaray'ın zaten potansiyelli oyuncuları var, Okan Hoca ikinci yarıda hamleler de yaptı. Galatasaray'dan çok bizim ne yapacağımız önemliydi. Takımımda bir durgunluk vardı, oyun iştahı göremediğim anlar vardı. Gördüğüm maçlarda da 90 dakikaya yayılamıyordu. Oyun konsantrasyonu, ikili mücadele iştahı, dönem dönem cesurca oynama önemliydi. Skordan bağımsız olarak oyuncularım maç boyunca ne dediysek onu yapmaya çalıştılar. Hatalar oldu mu, tabii oldu ama takımlar bu haftalarda yeni bir oyun stiliyle oynamıyorlar. Her maça konsantre olanlar istediği sonucu alıyorlar. Takımımda tam da bunu gördüm." dedi.

3 puana ihtiyaçları olduğunu vurgulayan İlhan Palut, "Galatasaray'dan da öte, 3 puana ihtiyacımız çok vardı. Galip gelememe baskısı vardı, tesislerde camiada sonuna kadar hissediliyordu ve bize de yansıyordu. Oyuncularımın karşısında bunu dillendirmedim. Her maça yeni bir şans olarak baktık. Hala çok fazla puana ihtiyacımız vardı. Bugünkü galibiyet, oyuncuların özgüvenini yerine getirecekse son değerli. Galatasaray'ı yendik diye kutlamasını günlere yayarsak yeniden bir final bir final diye sezon sonuna kadar gideriz" sözlerini dile getirdi.