Juventus kabustan uyanamadı! Kenan Yıldız’dan tepki

Giriş Tarihi: 21.02.2026 19:41

Serie A’nın 26. haftasında Juventus, Como’ya 2-0 mağlup oldu. Milli futbolcu Kenan Yıldız’ın Luciano Spalletti ile diyaloğu dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray'a 5-2 mağlup olan Juventus, Serie A'nın 26. haftasında Como'yu konuk etti. Como, Juventus deplasmanında 2-0'lık skorla kazandı.

Como'ya galibiyeti getiren golleri 11'inci dakikada Mergim Vojvoda ile 61'inci dakikada Martin Caqueret kaydetti.

Juventus'ta milli futbolcu Kenan Yıldız, ilk 11'de sahaya çıktı ve 83 dakika oyunda kaldı.

Kenan Yıldız'ın oyundan çıkarken Luciano Spalletti ile yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Bu sonucun ardından Como puanını 45'e yükseltti. Juventus ise 46 puanda kaldı.

Juventus, oynadığı son 5 maçı kazanamayarak kötü serisini sürdürdü.

Luciano Spalletti yönetimindeki Juventus, Çarşamba akşamı Galatasaray ile rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

