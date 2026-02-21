Juventus’ta Luciano Spaletti’den Galatasaray itirafı! ‘Böyle oynarsak…’

Serie A'da Como'ya 2-0 mağlup olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu.

İlk golün maçı etkilediğini belirten Luciano Spalletti, "Performans açısından ilk golün etkisi büyük oldu, bireysel baskılarla geri dönmeye çalışıyorsunuz ama onlar kaliteleri ve pas oyunlarıyla sizi oyundan düşürüyorlar. Sonra her şey daha da zorlaşıyor, on üçüncü kez ilk şutta gol yiyorsunuz ve bu da açıkça zorluklara yol açıyor" dedi.

Hataların takımın psikolojisini etkilediğini vurgulayan Luciano Spalletti, "Elbette, heyecanını kaybettiğinde biraz kişilik ve özgüvenini de kaybedersin. Yaptığın hatalar hemen geriye düşmene neden olur ve zihinsel açıdan tepki vermek zorlaşır, oyuncuların kafasında sonuçlar için çok fazla baskı vardır ve bu da fark yaratır" ifadelerini kullandı.