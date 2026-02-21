Juventus’ta Luciano Spaletti’den Galatasaray itirafı! ‘Böyle oynarsak…’

Serie A'da Como'ya 2-0 mağlup olan Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti açıklamalarda bulundu.
İlk golün maçı etkilediğini belirten Luciano Spalletti, "Performans açısından ilk golün etkisi büyük oldu, bireysel baskılarla geri dönmeye çalışıyorsunuz ama onlar kaliteleri ve pas oyunlarıyla sizi oyundan düşürüyorlar. Sonra her şey daha da zorlaşıyor, on üçüncü kez ilk şutta gol yiyorsunuz ve bu da açıkça zorluklara yol açıyor" dedi.
Hataların takımın psikolojisini etkilediğini vurgulayan Luciano Spalletti, "Elbette, heyecanını kaybettiğinde biraz kişilik ve özgüvenini de kaybedersin. Yaptığın hatalar hemen geriye düşmene neden olur ve zihinsel açıdan tepki vermek zorlaşır, oyuncuların kafasında sonuçlar için çok fazla baskı vardır ve bu da fark yaratır" ifadelerini kullandı.
Baskı hissettiklerini dile getiren Luciano Spalletti, "Her şey özgüvende ve bir şansınız olduğuna dair kendinizi ikna etmede yatıyor. Bu potansiyele sahip olduğumuza inanıyorduk, ama bugün de bu inanç kaybolduğunda, normalde olmayan bir şekilde sayısız pas hatası yaptık, bu baskıları hissediyoruz ve kapana kısılıyoruz" açıklamasını yaptı.
"Kaleci Di Gregorio güvenini mi kaybetti" sorusuna Luciano Spalletti, "Di Gregorio'nun takım arkadaşlarından daha fazla sorumluluğu yok, muhtemelen daha iyisini yapabilirdi ama bu topu kaybetmemeliydik, yaşanan durum her zaman ortak olarak paylaşılır" cevabını verdi.
Ligdeki konumları ve sezon sonundaki Şampiyonlar Ligi biletine dair Luciano Spalletti, "Bunu bizim inancımız belirleyecek, bu durumda rakibimiz kendimiziz. Zihinsel ve teknik açıdan işleri yoluna koyarsak, oynamaya devam ederiz, seviye buysa maçları kaybedersiniz ve hiçbir sonuç elde edemezsiniz" dedi.
Luciano Spalletti son olarak şu sözleri dile getirdi: "Böyle oynamaya devam edersek, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında hiçbir umudumuz olmaz."