Juventus’u 5-2’yle devirdi, rotayı Konya’ya çevirdi: Galatasaray liderliği sağlamlaştırmak istiyor!

Giriş Tarihi: 21.02.2026 18:15

Galatasaray, geride kalan 22 haftada 17 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgi alarak 55 puanla liderliğe yerleşti; en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde haftaya girdi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hafta içi Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin moraliyle Konya deplasmanında hata yapmak istemiyor.

Deplasman öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen diz ağrısı nedeniyle tedbiren kadroda yok, Abdülkerim Bardakcı ise ceza sınırında. Konyaspor'da Guilherme'nin kaptanlığı alındı ve oyuncu kadro dışı bırakıldı.

Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 20.00'de oynanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş yapacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Andzouana, Olaigbe, Melih, Berkan, Deniz, Kramer, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemine, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi.

