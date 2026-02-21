Juventus’u 5-2’yle devirdi, rotayı Konya’ya çevirdi: Galatasaray liderliği sağlamlaştırmak istiyor!

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hafta içi Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin moraliyle Konya deplasmanında hata yapmak istemiyor.
Dev maçın ardından Fırat Aydınus, Alp Özgen ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında olacak. Mehmet Özcan ise Konyaspor'dan telefon bağlantısı ile yayına katkı verecek.
Fırat Aydınus, maça dair kritik hakem pozisyonlarını sadece Libero TV'de değerlendirecek.
Deplasman öncesi Galatasaray'da Victor Osimhen diz ağrısı nedeniyle tedbiren kadroda yok, Abdülkerim Bardakcı ise ceza sınırında. Konyaspor'da Guilherme'nin kaptanlığı alındı ve oyuncu kadro dışı bırakıldı.
Maç, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda 20.00'de oynanacak. Mücadelede hakem Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Samet Çavuş yapacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Konyaspor: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Andzouana, Olaigbe, Melih, Berkan, Deniz, Kramer, Muleka.
Galatasaray: Uğurcan, Boey, Singo, Abdülkerim, Eren, Lemine, Sara, Yunus, Sane, Barış, Icardi.