Konyaspor - Galatasaray maç sonu Libero TV canlı yayını! Fırat Aydınus, Alp Özgen, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz

Giriş Tarihi: 21.02.2026 18:15 Son Güncelleme: 21.02.2026 19:59

Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Kritik mücadele sonrası Libero TV ekranlarında Fırat Aydınus, Alp Özgen, Mehmet Özcan ve Serkan Korkmaz değerlendirmelerde bulunacak.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, hafta içi Juventus karşısında alınan 5-2'lik galibiyetin moraliyle Konya deplasmanında hata yapmak istemiyor.

Dev maçın ardından Fırat Aydınus, Alp Özgen ve Serkan Korkmaz, Libero TV YouTube kanalında canlı yayında olacak. Mehmet Özcan ise Konyaspor'dan telefon bağlantısı ile yayına katkı verecek.

Fırat Aydınus, maça dair kritik hakem pozisyonlarını sadece Libero TV'de değerlendirecek.

İLK 11'LER

Konyaspor: Bahadır Han Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Berkan Kutlu, Melih İbrahimoğlu, Bjorlo, Deniz Türüç, Olaigbe, Muleka.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Sane, Sallai, Icardi.

