Levent Şahin: "Bugün sadece bir maç kaybedildi"

Levent Şahin, müsabakanın ardından Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmaya çok iyi başlamadıklarını aktaran Şahin, "İlk 20-25 dakika kötü oynadık. Sonra oyunun kontrolünü ele geçirdik. 41. dakikada Goutas'ın çıkması, oyunumuzu etkiledi. Devrenin 0-0 bitmesin bitmesi, bizim için avantajdı. İkinci yarıda 60-80. dakikalar arasında oyunun kontrolü bize geçti. Bizim için topa sahip olmanın önemini gördük. Çünkü topa sahip olunca üretken olabiliyoruz. 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadık. Ani bir dalgınlıkla gol yedik. Beraberliğe üzülecekken, maçtan mağlup ayrıldık. Rakibi mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum. Önümüzde Kayserispor maçı var. Ona konsantre olacağız. O maça daha motive olacağız." ifadelerini kullandı.

Öndeyken çok fazla maç kaybettiklerini aktaran Şahin, "Bunun önlemlerini alacağız. Bugün sadece bir maç kaybedildi. Benim ve ekip arkadaşlarımı en çok motive eden şey, oyuncularımın 90 dakika boyunca oyundan kopmamalarıydı. Oyun disiplininden kopmadılar. Ben de galip gelmek için ön tarafa hamleler yapıp, risk aldım. Sonuçta futbol, böyle şeyler olabiliyor." diye konuştu.