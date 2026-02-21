Nwakaeme sahneye!

Trabzonspor
'da sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamayan Nwakaeme'ye devre arasında yabancı kontenjanı planlaması kapsamında futbolcu izleme komitesinde görev alması teklif edilmişti. Ancak düşünülen plan hayata geçmeyince tecrübeli futbolcu takımda kaldı. İkinci yarıda oynanan 5 maçta sonradan oyuna dahil olan 36 yaşındaki kanat oyuncusu
, son olarak Fenerbahçe karşılaşmasında 20 dakika süre aldı. Teknik direktör Fatih Tekke
'nin fiziksel durumunu kademeli olarak yukarı çektiği deneyimli oyuncunun, Gaziantep maçında daha uzun süre sahada kalması planlanıyor. Nwakaeme'nin tecrübesinden ve oyun aklından faydalanmak isteyen teknik heyet, hücum hattında daha fazla yaratıcılık ve skor tehdidi oluşturmayı hedefliyor.