Rizespor altın buldu

SÜPER Lig'de 23. haftanın açılış müsabakasında Çaykur Rizespor, sahasında Kocaelispor'u 2-0 mağlup ederek 6 maçlık (3M/3B) galibiyet hasretini bitirdi.
Mücadelenin 13. dakikasında Karadeniz ekibi, Valentin Mihaila'nın
golüyle öne geçti. İlk yarı bu skorla sona ererken 57. dakikada stoper Samet Akaydın sahneye çıktı ve bu sezon ligdeki üçüncü golünü atarak
fişi çekti. Peş peşe Kayseri ve Gaziantep FK'yı yenen Kocaelispor'u böylece Rizespor durdurmuş oldu. Ayrıca Recep Uçar'ın ekibi, 6 hafta sonra kalesini gole kapattı.