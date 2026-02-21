Galatasaray’ı şoke eden skor! Konyaspor deplasmanında büyük kayıp

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşma Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynandı.
Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çaldı. Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Furkan Ürün ile Samet Çavuş üstlendi.
Galatasaray, Konyaspor deplasmanında 2-0'lık skorla kaybetti.
Konyaspor'un gollerini 75'inci dakikada Adil Demirbağ ile 81'inci dakikada Blaz Kramer kaydetti.
Bu sonucun ardından lider Galatasaray 55 puanda kaldı. Konyaspor ise puanını 23'e yükseltti.
Konyaspor, Süper Lig'de gelecek hafta Başakşehir'e konuk olacak. Galatasaray ise Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak.
Konyaspor - Galatasaray: 2-0
Goller: 75' Adil Demirbağ, 81' Blaz Kramer
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun sol çaprazdan sert şutunda top, direğin yanından dışarıya çıktı.
28. dakikada Sara'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus Akgün'ün şutu, auta gitti.
29. dakikada Yunus Akgün'ün pasında ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda top, yan ağlarda kaldı.
36. dakikada Eren Elmalı'nın pasında topa gelişine vuran Sallai'nin şutunda meşin yuvarlağı kaleci Bahadır Güngördü kontrol etti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamladı.
49. dakikada Leroy Sane'nin attığı gol, hakem Atilla Karaoğlan'ın VAR incelemesi sonucu geçersiz sayıldı.
55. dakikada Deniz Türüç'ün kullanıldığı serbest vuruşta top, direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.
60. dakikada ceza sahasında topla buluşan Andzouana'nın pasında, Muleka'nın dokunduğu meşin yuvarlak, direğin yanından az farkla auta gitti.
73. dakikada serbest vuruşta topun başına geçen Gabriel Sara'nın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Bahadır Güngördü'de kaldı.
75. dakikada Konyaspor öne geçti. Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde kafayla topa dokunan Uğurcan Yazğılı'nın pasında Adil Demirbağ, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.
81. dakikada Konyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içerisine giren Bardhi'nin pasında topla buluşan Kramer, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-0.
Karşılaşma, yeşil-beyazlıların 2-0 galibiyetiyle sona erdi.
OKAN BURUK'TAN İLK 11'DE 6 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'inde 6 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı takım karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Roland Sallai ve Mauro Icardi ilk 11'i ile başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda İtalya temsilcisi Juventus'u 5-2 yendikleri müsabakanın ilk 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.
Buruk, Juventus karşısında ilk 11'de oynattığı Davinson Sanchez, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Noa Lang, Barış Alper Yılmaz'ı yedek soyundurdu, dizinde ağrıları bulunan Victor Osimhen, kadroya dahil edilmedi.
Bu oyuncuların yerine tecrübeli teknik adam, Wilfred Singo, Sacha Boey, Eren Elmalı, Mario Lemina, Leroy Sane ve Mauro Icardi'yi başlangıç kadrosunda görevlendirdi.
KONYASPOR'DA 3 DEĞİŞİKLİK
TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kaybettikleri Corendon Alanyaspor maçının ilk 11'ine göre 3 farklı isime görev verdi.
Tecrübeli teknik adam, takımını Galatasaray karşılaşmasına; Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç, Bjorlo, Olaigbe ve Muleka 11'i ile çıkardı.
İlhan Palut, Alanyaspor maçında ilk 11 başlattığı Nagalo, Kramer ve kadro dışı bırakılan Guilherme'nin yerine Arif Boşluk, Bjorlo ve Uğurcan Yazğılı'yı oynattı.
TARAFTARLAR BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ
TÜMOSAN Konyaspor taraftarları karşılaşmaya büyük ilgi gösterdi.
Galatasaray taraftarları da kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Sahaya iki takım oyuncuları "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" pankartıyla çıktı.