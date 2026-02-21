Trabzonspor’da Gaziantep FK maçı öncesi son durum

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Çağdaş Altay yönetecek.
Ligde geçen hafta Fenerbahçe'ye sahasında 3-2 yenilerek zirve yarışında yara alan bordo-mavili takım, Gaziantep FK karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.
Karadeniz ekibi, ligde 45 puanla lider Galatasaray'ın 10, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 7 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.
Trabzonspor'da takımla çalışmalara başlayan Ukraynalı futbolcu Zubkov'un kadroya alınıp alınmayacağı son antrenmanın ardından netleşecek.
Bordo-mavili takımda sarı kart sınırında bulunan Muçi, Savic ve Folcarelli, yarın kart görmeleri halinde 24. haftadaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.