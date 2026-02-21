Zeki Çelik’in menajerinden yalanlama! “Anlaşmadık”

Zeki Çelik'in menajeri, milli futbolcunun geleceğine dair Di Marzio'ya açıklamalarda bulundu.

Bu sezon etkili bir performans sergileyen Zeki Çelik'in sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için konuşan menajeri, "Zeki'nin bir kulüple anlaşmaya vardığına dair söylentiler doğru değil. Şu anda büyük bir kulüpte oynuyor ve İtalya ve İngiltere'deki büyük takımların bu seviyede mücadele eden bir oyuncuya ilgi göstermesi ve adının bu kulüplerle anılması doğal." ifadelerini kullandı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde Zeki Çelik'in Juventus'la anlaşma sağladığı öne sürülmüştü.

Bu sezon Roma'da 31 maçta süre alan Zeki Çelik, 1 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.