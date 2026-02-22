39 yaşındaki Edin Dzeko durmak bilmiyor!

DZEKO'DAN 1 GOL, 1 ASİST

39 yaşındaki Dzeko 1 gol, 1 asistle mücadelenin yıldızlaşan ismi oldu. Schalke'de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman 2 kez ağları sarsarken, diğer goller Jean Hugonet (Kendi kalesine) ve Dejan Ljubicic'ten geldi.

Alexander Nollenberger ve Mateusz Zukowski'nin (2) golleri ise Magdeburg'u yenilgiden kurtaramadı.

5 MAÇTA 7 GOL KATKISI

39 yaşındaki Dzeko adeta ikinci baharını yaşadığı Alman takımındaki istatistikleriyle göz dolduruyor. Schalke'de 5 maça çıkan tecrübeli golcü, 4 kez fileler sarstı ve 3 asist kaydetti.