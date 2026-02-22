39 yaşındaki Edin Dzeko durmak bilmiyor!

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Edin Dzeko, geçtiğimiz ay Fiorentina'dan Schalke'ye transfer olmuştu. Boşnak yıldız, Alman ekibinde kısa sürede gösterdiği oyunla adeta damgasını vurdu.
Schalke, Almanya 2. Bundesliga'nın 23. haftasında Magdeburg'u konuk etti. Veltins-Arena'da oynanan ve gol düellosu şeklinde geçen maçı ev sahibi takım 5-3 kazandı.
DZEKO'DAN 1 GOL, 1 ASİST
39 yaşındaki Dzeko 1 gol, 1 asistle mücadelenin yıldızlaşan ismi oldu. Schalke'de Beşiktaş'ın eski futbolcusu Kenan Karaman 2 kez ağları sarsarken, diğer goller Jean Hugonet (Kendi kalesine) ve Dejan Ljubicic'ten geldi.
Alexander Nollenberger ve Mateusz Zukowski'nin (2) golleri ise Magdeburg'u yenilgiden kurtaramadı.
5 MAÇTA 7 GOL KATKISI
39 yaşındaki Dzeko adeta ikinci baharını yaşadığı Alman takımındaki istatistikleriyle göz dolduruyor. Schalke'de 5 maça çıkan tecrübeli golcü, 4 kez fileler sarstı ve 3 asist kaydetti.