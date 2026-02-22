Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 23:35

Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz!

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Samsunspor maçından sonra konuştu.

AA Futbol
Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'te teknik direktör Aleksandar Stanojevic, maçta galibiyeti kaçırdıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Aleksandar Stanojevic, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını aktaran Stanojevic, "Bugün 2 puan kaybettik. Çok fazla şans yakaladık. Bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin nerdeyse fırsatı yok. Mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz." diye konuştu.

Serginho'yu yedeğe çekmesine de değinen Stanojevic, "Kasımpaşa maçındaki performanslardan memnun değildim. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Bu maçta Verde'ye süre verdik. İyi iş çıkardı. Belki haftaya Serginho ile beraber oynarlar. Bu biraz antrenmanların sonuçlarına bağlı." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Aleksandar Stanojevic: Savaşmaya devam edeceğiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz