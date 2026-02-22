Amir Murillo: Bu taraftara layık olmak istiyorum!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe karşısında 4-0 galip gelen Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşayan Amir Murillo açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmasına dair Amir Murillo, "Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet" dedi.