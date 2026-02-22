Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Amir Murillo: Bu taraftara layık olmak istiyorum!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 22:17

Amir Murillo: Bu taraftara layık olmak istiyorum!

Beşiktaşlı futbolcu Amir Murillo, Göztepe maçının ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe karşısında 4-0 galip gelen Beşiktaş'ta ilk kez gol sevinci yaşayan Amir Murillo açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş formasıyla ilk golünü atmasına dair Amir Murillo, "Tanrıya ve arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Tüm çabalarımız skora yansıdı. Çok çalıştık. Büyüleyici seyircinin önünde böyle bir gol atabilmek beni mutlu etti. Güzel bir gün, güzel bir galibiyet" dedi.

Adaptasyon sürecine dair soruya Amir Murillo, "Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecinde bana yardımcı oldu. Ben gollere ve asistlere yardım etmek, takımıma yardımcı olmak, bu taraftara layık olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz