Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Andre Onana: En önemlisi kazanmaktı!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 18:22

Andre Onana: En önemlisi kazanmaktı!

Trabzonspor’un kalecisi Andre Onna, Gaziantep FK maçından sonra konuştu.

Andre Onana: En önemlisi kazanmaktı!
  • ABONE OL

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi. Trabzonspor'da Andre Onana müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Andre Onana, "Zor bir maç oldu. En önemlisi 3 puan almaktı, başardık. Yapmamız gereken şey bu şekilde devam etmek" dedi.

Performansına dair soruya Andre Onana, "İç sahada gayet etkili olan bir rakibimiz vardı. En önemlisi kazanmaktı, kimin ne oynadığından bağımsız olarak. Takım olarak kazandığımız için mutluyum" cevabını verdi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Andre Onana: En önemlisi kazanmaktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz