Andre Onana: En önemlisi kazanmaktı!

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi. Trabzonspor'da Andre Onana müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Andre Onana, "Zor bir maç oldu. En önemlisi 3 puan almaktı, başardık. Yapmamız gereken şey bu şekilde devam etmek" dedi.

Performansına dair soruya Andre Onana, "İç sahada gayet etkili olan bir rakibimiz vardı. En önemlisi kazanmaktı, kimin ne oynadığından bağımsız olarak. Takım olarak kazandığımız için mutluyum" cevabını verdi.