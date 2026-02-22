Bandırmaspor evinde çok farklı!

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.
Ev sahibi ekip, mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanı cebine koydu.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Lütfü Aydın, Salih Burak Demirel
Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk.44 Oğuz Ceylan), Fall, Ndongala (Dk. 70 Badji), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Yasin Arda Midiliç), Amaral (Dk. 70 Enes Çinemre), Kerim Alıcı, Emirhan Acar (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Atınç Nukan, Enes Aydın, Tanque
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 73 Yunus Azrak), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin (Dk. 73 Ünal Emre Durmuşhan), Ali Yıldız (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Seyit Gazanfer (Dk. 85 Melih Şen), Osman, Ating (Dk. 62 Ensar Arslan), Yiğit Ali Buz, Mustafa Said Aydın
Goller: Dk. 50 Abdulkadir Parmak, Dk. 60 Atınç Nukan, Dk. 66 Enes Aydın, Dk. 85 Enes Çinemre (Bandırmaspor)
Kırmızı kart: Dk. 47 Mustafa Said Aydın (Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Hountondji, Dk. 9 Enes Aydın, Dk. 90+1 Yasin Arda Midiliç (Bandırmaspor), Dk. 13 Yılmaz Cin (Hatayspor)