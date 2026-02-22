Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Bandırmaspor evinde çok farklı!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 16:13

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Bandırmaspor, evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yendi.

Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırladı.

Ev sahibi ekip, mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanı cebine koydu.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Yusuf Adnan Kendirciler, Ömer Lütfü Aydın, Salih Burak Demirel

Bandırmaspor: Akın Alkan, Hountondji (Dk.44 Oğuz Ceylan), Fall, Ndongala (Dk. 70 Badji), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Yasin Arda Midiliç), Amaral (Dk. 70 Enes Çinemre), Kerim Alıcı, Emirhan Acar (Dk. 46 Muhammed Gümüşkaya), Atınç Nukan, Enes Aydın, Tanque

Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Hakan Çinemre, Baran Sarka (Dk. 73 Yunus Azrak), Engin Can Aksoy, Yılmaz Cin (Dk. 73 Ünal Emre Durmuşhan), Ali Yıldız (Dk. 62 Muhammed Gönülaçar), Seyit Gazanfer (Dk. 85 Melih Şen), Osman, Ating (Dk. 62 Ensar Arslan), Yiğit Ali Buz, Mustafa Said Aydın

Goller: Dk. 50 Abdulkadir Parmak, Dk. 60 Atınç Nukan, Dk. 66 Enes Aydın, Dk. 85 Enes Çinemre (Bandırmaspor)

Kırmızı kart: Dk. 47 Mustafa Said Aydın (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Hountondji, Dk. 9 Enes Aydın, Dk. 90+1 Yasin Arda Midiliç (Bandırmaspor), Dk. 13 Yılmaz Cin (Hatayspor)

