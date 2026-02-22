Başakşehir şanssızlığı bitirdi

Ligde kendini üst sıralara atmaya çalışan RAMS Başakşehir
, deplasmanda Alanyaspor
'u 2-1 mağlup etti. Alanya Oba Stadyumu'nda İstanbul ekibine galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Davie Selke ve 44. dakikada penaltıdan Eldor Shomurodov kaydetti.
Ev sahibinin tek golü ise 67'de Florent Hadergjonaj'dan geldi. Bu sonuçla Başakşehir, 2016'dan bu yana ilk kez Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılmayı başardı. Puanını 36'ya yükselten Nuri Şahin'in ekibi, son 5 dış saha maçında da mağlubiyet yaşamadı.
Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.