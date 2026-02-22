Beşiktaş’ta Hyeon-gyu Oh’tan 3 maçta 3 gol katkısı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş
, sahasında Göztepe
'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların 24 yaşındaki golcüsü Hyeon-gyu Oh
, mücadelenin 74. dakikasında Cerny'in pasında şık bir vuruşla takımının 4. golünü attı.
Oh, böylece siyah-beyazlı formayla çıktığı 3 maçta da 1'er gol atmayı başardı. Golcü oyuncu, Corendon Alanyaspor ve RAMS Başakşehir maçlarında da rakip ağları havalandırmayı başarmıştı. Oh'un 2 de asisti bulunuyor.
Müsabakaya 11'de başlayan Hyeon-gyu Oh, 90 dakika sahada kaldı.