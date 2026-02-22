Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Junior Olaitan’tan gol sevinci açıklaması!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 22:20

Beşiktaş'ta Junior Olaitan’tan gol sevinci açıklaması!

Beşiktaş’tan Junior Olaitan, Göztepe maçını değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Beşiktaş'ta Junior Olaitan, Göztepe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Junior Olaitan, "Benim için değişik bir maç oldu. İlk maçta Göztepe'de oynuyordum. Bugün burada, olmaktan mutlu olduğum yerdeyim. 4-0 kazandık. Bu galibiyetlerimize bu şekilde devam ederiz, üstüne koyarız. En azından Avrupa hedefine devam etmiş oluruz" ifadelerini kullandı.

Sol kanatta forma giymesine dair soruya Junior Olaitan, "Hocamız çok tecrübeli. Ben bu pozisyonda milli takımda ve Fransa'da oynadım, sol kanatta. Topu içeri girip almamı, içeri girip çıkmamı, kanatta oynamam gerektiğini söyledi. Bunu da yapabildiysem mutluyum" cevabını verdi.

Eski takımı Göztepe'ye karşı attığı golden sonra sevinmemesiyle ilgili Junior Olaitan, "Golü attığım için mutlu oldum tabii ki ama Türkiye'de beni kimse tanımıyordu. Bugün Beşiktaş'ın oyuncusu olduysam Göztepe'nin önemi büyük. Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim, dışarı göstermedim. Göztepe'ye karşı yine gol atarsam yine içimden sevineceğim. Çünkü Göztepe'ye çok büyük saygım var" sözlerini dile getirdi.

* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz