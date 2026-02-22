Beşiktaş’ta Junior Olaitan’tan gol sevinci açıklaması!

Sol kanatta forma giymesine dair soruya Junior Olaitan, "Hocamız çok tecrübeli. Ben bu pozisyonda milli takımda ve Fransa'da oynadım, sol kanatta. Topu içeri girip almamı, içeri girip çıkmamı, kanatta oynamam gerektiğini söyledi. Bunu da yapabildiysem mutluyum" cevabını verdi.

Eski takımı Göztepe'ye karşı attığı golden sonra sevinmemesiyle ilgili Junior Olaitan, "Golü attığım için mutlu oldum tabii ki ama Türkiye'de beni kimse tanımıyordu. Bugün Beşiktaş'ın oyuncusu olduysam Göztepe'nin önemi büyük. Göztepe'ye saygı duyduğum için içimden sevindim, dışarı göstermedim. Göztepe'ye karşı yine gol atarsam yine içimden sevineceğim. Çünkü Göztepe'ye çok büyük saygım var" sözlerini dile getirdi.