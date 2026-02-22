Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Göztepe maçında yıldızlaştı!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 22:30

Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Göztepe maçında yıldızlaştı!

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Göztepe karşısında 4-0 kazanılan maçta gösterdiği performansla ön plana çıktı.

İHA
Beşiktaş’ta Orkun Kökçü, Göztepe maçında yıldızlaştı!
  • ABONE OL
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Göztepe ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 4-0 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü, müsabakanın 9. dakikasında Wilfred Ndidi'ye, 59. dakikada da Olaitan'a asist yaparak; İzmir ekibi karşısında iki gole katkı sağladı.

24 yaşındaki orta saha, Süper Lig'de Eyüpspor, Konyaspor, Alanyaspor ve Başakşehir ile Türkiye Kupası'nda oynadıkları Kocaelispor mücadelelerinde 1'er gol atarken, bu maçla birlikte de toplam 7 asist yaptı.

Mücadeleye 11'de başlayan Kökçü, 80. dakikada yerine Salih Uçan'a bıraktı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü, Göztepe maçında yıldızlaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz