Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi'den 2. gol sevinci!

Beşiktaş'ın Nijeryalı yıldızı Wilfred Ndidi, siyah-beyazlı takımda bu sezon 2. kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, İzmir ekibi karşısında 9. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ndidi, böylece siyah-beyazlı formayla 2. golünü kaydetti.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 Süper Lig, 2 Avrupa kupaları ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 20 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.

Müsabakaya 11'de başlayan Ndidi, 90 dakika sahada kaldı.

