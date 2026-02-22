Beşiktaş’ta Wilfred Ndidi’den 2. gol sevinci!

Trendyol Süper Lig
'in 23. haftasında Beşiktaş
, sahasında karşılaştığı Göztepe
'yi 4-0 mağlup etti. Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi
, İzmir ekibi karşısında 9. dakikada Orkun Kökçü'nün asistinde rakip fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ndidi, böylece siyah-beyazlı formayla 2. golünü kaydetti.
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 17 Süper Lig, 2 Avrupa kupaları ve 1 Türkiye Kupası olmak üzere toplam 20 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 asist katkısı yaptı.
Müsabakaya 11'de başlayan Ndidi, 90 dakika sahada kaldı.