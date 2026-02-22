Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Göztepe maçı!
Giriş Tarihi: 22.02.2026 17:28

CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Göztepe maçı!

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Müsabakanın canlı anlatımı ve detaylarını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Göztepe maçı!
  • ABONE OL

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak.

Müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal üstlenecek.

Beşiktaş - Göztepe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.

Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI ANLATIM İÇİN TIKLAYIN!

MUHTEMEL İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Asllani, Cerny, Olaitan, Hyeon-gyu Oh.

Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Dennis, Krastev, Janderson, Juan.

AVRUPA YARIŞI

Beşiktaş, Süper Lig'de şu ana kadar 40 puan toplama başarısı gösterdi.

Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ise 41 puan topladı.

İki takım arasında Avrupa kupaları için yarış sürüyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Göztepe maçı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz