CANLI | Süper Lig’de Beşiktaş - Göztepe maçı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Karşılaşma Tüpraş Stadyumu'nda oynayacak.
Müsabakada Ozan Ergün düdük çalacak. Ozan Ergün'ün yardımcılıklarını Murat Altan ile Mehmet Kısal üstlenecek.
Beşiktaş - Göztepe karşılaşması saat 20.00'de başlayacak.
Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Asllani, Cerny, Olaitan, Hyeon-gyu Oh.
Göztepe: Lis, Arda Okan Kurtulan, Allan, Heliton, Bokele, Cherni, Miroshi, Dennis, Krastev, Janderson, Juan.
AVRUPA YARIŞI
Beşiktaş, Süper Lig'de şu ana kadar 40 puan toplama başarısı gösterdi.
Stanimir Stoilov yönetimindeki Göztepe ise 41 puan topladı.
İki takım arasında Avrupa kupaları için yarış sürüyor.