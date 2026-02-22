Cristiano Ronaldo: Ben Suudi Arabistan’a aitim!

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, çok mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

Kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme şeklinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialara yanıt veren 41 yaşındaki futbolcu, "Defalarca söylediğim gibi ben Suudi Arabistan'a aitim. Çok mutluyum." dedi.