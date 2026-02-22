Dolmabahçe kapalı gişe

Göztepe
karşılaşması öncesi Beşiktaş
yönetimi, bilet fiyatlarında indirime gitmişti. Kritik mücadelede için taraftarlar da biletlere akın etti. Satışa çıkan biletlerin nedeyse tamamına yakını tükendi. Dolmabahçe
'de bugün 40 bin siyah-beyazlı futbolsever, takımlarına tribünden destek verecek.
BEŞİKTAŞ MAÇLARI KORE'DE YAYINLANACAK
Taraftarın sevgilisi haline gelen yeni transfer Hyeon-gyu Oh'a ülkesinden büyük ilgi var. 24 yaşındaki oyuncunun formasına yoğun talebin ardından Beşiktaş'ın oynayacağı Süper Lig
karşılaşmaları da Güney Kore'de dijital platformda canlı yayınlanacak. Bu durum daha önce Kim-min Jae'nin Fenerbahçe'de oynadığı dönemde yaşanmıştı. Yönetim, hem medyasıyla hem taraftarlarıyla ilgi patlamasının olduğu dönemi fırsata çevirerek Uzak Doğu'ya açılmaya hazırlanıyor. Kısa süre içinde resmi ürünlerin satışı için anlaşmalar tamamlanacak.