Emmanuel Agbadou: Daha da iyi olacağım!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe karşısında 4-0 galip gelen Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Emmanuel Agbadou, "Önceki maçlarda yaptığımız hataları dikkate aldık. Beşiktaş'ta 3. maçım, önceki 2 maçta hatalardan dolayı yediğimiz goller vardı. Bugün hatalar yapmadık ve kontrolü aldık. İstediğimiz gibi kazandık" sözlerini dile getirdi.
Transfer sürecinde yaşananların hatırlatılması sonrası Emmanuel Agbadou, "Beşiktaş'a geldiğim günden bu yana herkes bana yardımcı oldu. Günden güne daha iyi olmaya çalışıyorum. Daha da iyi olacağım. Hem hocamıza hem teknik ekibimize bana destek verdikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.